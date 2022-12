Ant-Man & The Wasp: Quantumania, nuovo trailer dal CCXP: "Kang più pericoloso di Thanos"

Incartata di trailer, anticipazioni e aggiornamenti per Disney dal Comic-Con in Brasile. LucasfIlm e Marvel ovviamente i grandi protagonisti e anche se non ci si aspettava molto su Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il film ha comunque un nuovo trailer. E Kang farà tremare: "Più pericoloso di Infinity Thanos".

Più un recap nostalgico che un vero e proprio trailer, dedicato infatti all’eredità (“Legacy”) di Scott Lang. E tutto questo panel Disney dal CCXP di Sao Paulo sembra dedicato alla nostalgia, ai commiati e agli ultimi grandi villain da sconfiggere. Gli aggiornamenti su Indiana Jones 5,fra trailer e poster, anticipano infatti il canto del cigno di Harrison Ford, mentre la sinossi svelata di Guardiani della Galassia 3 fa temere per la fine dell’intero team.

Per quanto riguarda Quantumania, anche questo tassello MCU rappresenterà la chiusura di una trilogia del vecchio corso in vista di quello inaugurato dal prossimo villain ultimo del Marvel Cinematic Universe: il Kang il Conquistatore di Jonathan Majors. In qualunque grande franchise è chiara l’intenzione di alzare l’asticella a ogni nuovo debutto, con eroi e nemesi sempre più potenti, capaci di gestire e plasmare il livello molecolare e quello multiversale. E che Kang si prepari a essere un villain formidabile, più potente di chiunque altro, è stato anticipato in ogni modo possibile.

Certo, è difficile pensare a qualcuno più potente di Thanos, visto quanto ha fatto penare i nostri eroi per un’intera Saga dell’Infinito. Ma a quanto pare Kang riuscirà a far meglio, anche perché quello mostrato nelle immagini di Quantumania non è nella sua versione più potente né in quella più cattiva: “Sei fuori dalla tua portata, Ant-Man” – dice lui al protagonista del film di prossimo arrivo. Ma lo stesso anticipa il regista Peyton Reed, che l’ha comparato addirittura (nella sua versione ultima) al Thanos dotato del Guanto dell’Inifinito: "Questa è la più grande avventura che Ant-Man & Wasp abbiano mai vissuto. Andremo in posti strani e incontreremo un antagonista più potente di qualsiasi cosa abbiano mai visto, incluso Thanos".

Ant-Man & The Wasp: Quantumania arriverà nelle sale italiane dal 15 febbraio.