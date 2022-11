Ant-Man & The Wasp Quantumania, svelato il motivo per cui Kang è nel Regno Quantico

Dopo aver commentato l'atteso confronto tra Ant Man e Kang il Conquistatore, il regista della trilogia di Ant-Man Peyton Reed ha fornito numerose nuove anticipazioni sul prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che arriverà al cinema a febbraio 2023.

Nella storia, dopo che Cassie Lang (Kathryn Newton) inventa "un satellite per lo spazio profondo, ma quantistico", la famiglia Ant - Scott Lang, Cassie, Wasp (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) - rimane accidentalmente intrappolata all'interno del Regno Quantico, ed è lì che Ant-Man incontrerà il signore del tempo Kang il Conquistatore, una variante del fondatore della Time Variance Authority He Who Remains (Jonathan Majors) incontrata nel finale della prima stagione di Loki e la cui morte ha scatenato la follia multiversale al centro della Saga del Multiverso.

Ma qual è l'obiettivo di Kang? E cosa vuole da Ant-Man? Dopo mesi di speculazioni, il regista Peyton Reed ha rivelato che il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe in questo film ha bisogno di fuggire dal Regno Quantico, nel quale Kang è rimasto intrappolato per un periodo di tempo sconosciuto. "Volevamo esplorare il Reame Quantico in questo film", ha detto Reed nell'ultimo numero cartaceo di Empire Magazine, promettendo che il finale della trilogia trascorrerà più tempo nella dimensione in cui l'originale Wasp è stata intrappolato per decenni. "È un'enorme, massiccia impresa di costruzione del mondo. Ci siamo ispirati in egual misura alla fotografia al microscopio elettronico, alle riviste Heavy Metal degli anni '70 e '80, a molti dei miei artisti di copertine di libri di fantascienza preferiti, e poi c'è anche un po' di Mœbius lì dentro. Il realismo fantastico è l'atmosfera principale."

Vale la pena notare che una famosa teoria su Ant-Man & The Wasp: Quantumania immaginava proprio Kang il Conquistatore come prigioniero del Regno Quantico: secondo questa teoria il villain è tenuto segregato lì dai Fantastici Quattro, che hanno passato la loro esistenza nel Regno Quantico allo scopo di impedire al loro nemico di raggiungere l'universo 'normale' (motivo per cui non sono mai apparsi finora nel MCU). Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà in Italia il 15 febbraio.