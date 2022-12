Ant-Man & The Wasp: Quantumania, svelati l'obiettivo di Jonathan Majors e l'età di Cassie

Dopo il recente nuovo spot tv di Ant Man & The Wasp Quantumania, torniamo a parlare del prossimo cinecomix Marvel Studios nonché primo capitolo della Fase 5 del MCU grazie a due nuove interviste promozionali.

La prima riguarda Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore, che ha spiegato qual è il suo obiettivo con questa nuova interpretazione e quale ruolo giocherà il villain Marvel nel complesso della sua carriera: "Con Kang ho un obiettivo, che è quello che mi prefisso con ogni nuovo ruolo, vale a dire rendere il personaggio il più universale e umano possibile", ha detto l'attore parlando con Nerdbunker. "Mi piacerebbe che il personaggio riceva applausi e fischi in egual misura dal pubblico, non so se mi spiego. Josh Brolin ha fatto un lavoro magnifico con Thanos perché lo ha reso tridimensionale, tu come spettatore sai che quel personaggio credeva davvero in ciò che faceva. La sua missione era moralmente ambigua, e dal suo punto di vista era lui il buono. O magari un antieroe."

Nella stessa intervista è intervenuto anche il regista della trilogia di Ant-Man, Peyton Reed, che ha commentato il ruolo di Cassie Lang e l'età della figlia di Scott Lang, che nel film sarà interpretata dalla new-entry Kathryn Newton: "I film di Ant-Man sono cresciuti con l'evolversi dell'universo Marvel, e con loro sono cresciute anche le dinamiche familiari all'interno delle storie. Dopo gli eventi dei capitoli precedenti, ma soprattutto di Avengers: Infinity War ed Endgame, ci è venuto in mente che nel terzo film Cassie avrebbe avuto 18 anni e l'abbiamo trovato un dettaglio eccezionale sul quale lavorare: l'intera tematica del film è il tempo e quanto fare il supereroe abbia tolto a Scott tempo prezioso con sua figlia. E ora, per uno scherzo del destino, i due si troveranno faccia a faccia con Kang il Conquistatore, che ha il dominio sul tempo: cosa comporterà questo per Scott e per Cassie?".

Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 15 febbraio in Italia: per altre novità guardate l'ultimo trailer di Ant Man & The Wasp Quantumania presentato al Comic-Con del Brasile.