Ant-Man & The Wasp: Quantumania, svelata l'uscita dell'edizione home-video

Dopo il risultato insoddisfacente ottenuto al box office da Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe proverà a riscattarsi sul mercato home-video, per il quale ha appena ottenuto una data di uscita.

Come segnalato da The Direct, infatti, l'ultimo film della saga di Ant-Man prodotto dai Marvel Studios uscirà in digitale il 18 aprile, mentre l'uscita in home-video fisico è prevista per il 16 maggio, circa un mese dopo. Queste due date lasciano Ant-Man and the Wasp: Quantumania con una finestra di 60 giorni tra la sua uscita nelle sala cinematografiche e in quelle casalinghe, una scelta sicuramente dettata dalla pessima performance del film al botteghino.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è infatti uscito il 17 febbraio scorso e ha fatto notizia per il drastico calo ottenuto al al box office: tra il weekend d'apertura e il secondo fine settimana nelle sale, il film con Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors ha subito un calo di incassi del -69,7% in Nord America, uno dei risultati più negativi della storia dei cinecomix.

Per quanto riguarda l'arrivo su piattaforma streaming in abbonamento, invece, qualche tempo fa avevamo previsto un'uscita di Ant-Man 3 su Disney Plus tra il 6 e il 27 aprile, ma al momento non è chiaro se la Disney vorrà prima provare a monetizzare con la vendita delle edizioni home-video digitali e fisiche per poi accogliere il film nel catalogo del proprio servizio.

Come sempre vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci.