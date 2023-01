Ant-Man & The Wasp: Quantumania, svelata la durata? Sarà il meno 'piccolo' della trilogia

La durata ufficiale per Ant-Man & The Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga Marvel con protagonista Paul Rudd nonché primo appuntamento della Fase 5 del MCU, secondo le indiscrezioni sarebbe appena trapelata online.

A farsi scappare l'informazione è stato il famoso sito di vendita di biglietti cinematografici Fandango (i cui utenti qualche settimana fa hanno votato Ant Man 3 uno dei film più attesi del 2023), che sulla sua scheda dedicata al cinecomix Marvel Studios da qualche ora riporta una durata di 2 ore e 5 minuti: considerato che il film non è ancora stato proiettato per la stampa, né domestica né tanto meno italiana, è impossibile confermare questa informazione, per il momento, ma in base al leak di Fandango Ant-Man & The Wasp: Quantumania sarebbe il film più lungo della saga di Scott Lang e famiglia: l'originale Ant-Man arrivava infatti a 1 ora e 57 minuti, mentre il sequel Ant-Man and the Wasp lo superava di appena un minuto chiudendosi a 1 ora e 58 minuti

Rispetto ad altri titoli Marvel Cinematic Universe più o meno recenti, invece, Ant-Man and the Wasp: Quantumania rimane molto indietro: negli ultimi anni, ad esempio, i fan hanno avuto i 134 minuti di Black Widow, i 132 minuti di Shang-Chi and the Legend of the Twelve Rings e i 156 minuti di Eternals, ma anche i 148 minuti di Spider-Man: No Way Home e i 161 minuti di Black Panther: Wakanda Forever. I due titoli che più si avvicinano a Quantumania sono Dottor Strange In the Multiverse of Madness (126 minuti) e Thor: Love and Thunder (119).

Quantumania arriverà in Italia dal 15 febbraio. Per altri contenuti guardate una nuova foto di Ant Man & The Wasp Quantumania.