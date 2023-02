Ant-Man & The Wasp: Quantumania sorprende al box office, ma c'è anche una cattiva notizia

Come dicono nei film, c'è una notizia buona e una notizia cattiva per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios con protagonista Paul Rudd, che in queste ore sta affrontando il suo primo week-end al box office.

La buona notizia è che il blockbuster ha incassato la bellezza di 46 milioni di dollari nel giorno di apertura in Nord America ed è una cifra ragguardevole, che supera le cifre delle previsioni della vigilia e mette il cinecomix sulla buona strada per un'apertura su 3 giorni di oltre 100 milioni di dollari da 4.345 schermi, di gran lunga superiore al debutto da 75,8 milioni di dollari del suo predecessore Ant-Man & The Wasp del 2018 e quindi anche la miglior apertura della trilogia. Inoltre, se questa cifra verrà confermata, allora Quantumania si unirà ad un club ristretto di altri film Marvel (Deadpool, 132,4 milioni nel 2016 e Black Panther, 202 milioni nel 2018) come terzo film ad aprire oltre i 100 milioni di dollari negli USA nel mese di febbraio, con le stime del settore che ora prevedono un totale di 115 milioni su tre giorni e 130-135 milioni su 4 giorni.

La cattiva notizia, però, riguarda l'accoglienza per il film, che è stata decisamente mista. Sebbene su Rotten Tomatoes il punteggio del pubblico sia significativamente alto, all'84% – coerente con i precedenti film di Ant-Man – su CinemaScore il film ha incassato un sonoro voto B dal pubblico, uno dei più bassi di sempre per la Marvel insieme ad Eternals e inferiore al B+ ottenuto l'anno scorso da Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder e Black Adam della DC. Staremo a vedere quanto inciderà il passaparola sulla performance del film, il cui obiettivo minimo è quantomeno quello di riuscire a superare il totale di Ant-Man and the Wasp (216,6 milioni domestici e 622,6 milioni nel mondo.

Quantumania è ora in programmazione nei cinema italiani.