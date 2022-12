Ant-Man & The Wasp Quantumania, un primo sguardo al nuovo costume di Scott Lang

Oltre al nuovo trailer di Ant Man & The Wasp Quantumania, dal Comic-Con di Brasile è arrivato anche un primo sguardo ravvicinato al nuovo costume che lo Scott Lang di Paul Rudd sfoggerà nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, questa nuova iterazione della tuta di Ant-Man sembra non possiede più i pulsanti di controllo delle particelle Pym, solitamente posizionati sui guanti. Come stabilito nel primo film di Ant-Man, un pulsante permette a Scott di rimpicciolirsi, mentre l'altro gli permette di tornare alle sue dimensioni normali.

Inoltre, da segnalare le ultime dichiarazioni del dirigente creativo Brian Gay, che ha spiegato che, sebbene la trama di Ant-Man and the Wasp: Quantumania si svolgerà in un mondo oltre il microscopico, la portata delle ambizioni del film sarà tutt'altro che piccola. "Al momento, una cosa che mi è piaciuta di questo progetto è che abbiamo sempre scherzato sul fatto che i film di Ant-Man fossero piccoli, mentre questo invece diventerà super-grande!". Presumibilmente, molto dipenderà dalla presenza di Kang il Conquistatore, nuovo villain del Marvel Cinematic Universe interpretato da Jonathan Majors.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania, lo ricordiamo, non sarà solo il primo capitolo della Fase 5 del MCU ma fungerà anche da 'prologo' per Avengers: The Kang Dynasty: la Saga del Multiverso promette quindi di entrare nel vivo, a partire dal 15 febbraio 2023 quando il film Marvel arriverà nelle sale italiane.