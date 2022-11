Ant-Man & The Wasp Quantumania: Scott faccia a faccia con Kang nella nuova foto ufficiale!

Se, come promesso dal regista Peyton Reed, Antman & The Wasp Quantumania avrà un grosso impatto su Avengers The Kang Dynasty, gran parte del merito (o di colpa) l'avrà la presenza di Kang il conquistatore, nuovo villain interpretato da Jonathan Majors.

Il personaggio, che ha fatto il suo debutto nella serie tv di Disney Plus Loki ed è tornato a mostrarsi nel trailer ufficiale di Antman & The Wasp Quantumania, ora è anche al centro della nuova foto ufficiale del film Marvel: messa online in esclusiva da Empire e disponibile nel post in calce all'articolo, l'immagine mostra Kang il conquistatore faccia a faccia col protagonista Scott Lang, alias Ant-Man, ancora una volta interpretato dall'amatissimo Paul Rudd.

Al momento la trama di Ant-Man & The Wasp: Quantumania rimane avvolta dal mistero, ma secondo le indiscrezioni i protagonisti - Ant-Man, Wasp, Hank Pym e sua moglie Janet - una volta attirati nel Regno Quantico da Kang il conquistatore saranno incaricati di rubare qualcosa per lui: o forse 'incaricati' non è il termine giusto, dato che stando a quanto emerso dalla presentazione a porte chiuse del film avvenuta la scorsa estate al Comic-Con 2022, Kang terrà in ostaggio Cassie, la figlia di Scott, per convincerlo ad agire per suo conto.

Ricordiamo che Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 15 febbraio nelle sale cinematografiche italiane, e sarà il primo film della Fase 5 del MCU. Nel frattempo, crescono le teorie sul possibile esordio dei Fantastici 4 in Antman & The Wasp Quantumania.