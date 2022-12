Ant-Man & The Wasp Quantumania farà rivelazioni 'oscure' e 'difficili'

Dopo il primo sguardo ufficiale a MODOK, uno dei prossimi villain Marvel che debutterà nel MCU, emergono nuove informazioni su Ant-Man & The Wasp: Quantumania grazie ad una recente intervista promozionale della star Evangeline Lilly.

Parlando ad un panel del Comic-Con di Brasile, infatti, l'attrice ha commentato un momento del trailer ufficiale di Antman & The Wasp Quantumania, una scena in cui si può sentire Hope chiedere a Janet: "Di cosa hai così paura?", "C'è qualcosa che non ti ho mai detto", un botta e risposta che anticipa a un oscuro segreto nascosto nel cuore del film. A tal proposito, l'attrice di Wasp ha dichiarato:

"Hope era così entusiasta di riavere sua madre, e stava pensando: 'Sarà un sogno, riavrò finalmente mia madre, e diventeremo migliori amiche e la mia vita sarà perfetta. Ma la vita non è mai perfetta, specialmente con i propri genitori, e in particolar modo con i genitori Marvel! Se poi tua mamma ha trascorso 30 anni nel Regno Quantico, le cose si complicano non poco. Ci sono molte cose su sua madre che Hope non sa e che scoprirà solo in questo film. Si tratta di segreti oscuri e difficili da affrontare per lei", ha detto Evangeline Lilly.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 15 febbraio. Il film sarà il primo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.