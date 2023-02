Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il regista commenta quella grottesca scena di nudo

Al di là dei tanti easter eggs nascosti in Ant Man & The Wasp Quantumania, la presenza della versione del Marvel Cinematic Universe del famoso villain MODOK era già stata ampiamente pubblicizzata alla vigilia dell'uscita del film, ma il regista Peyton Reed non ha lesinato in sorprese.

Nel film, infatti, si scopre che una vecchia conoscenza della saga di Scott Lang, l'attore Corey Stoll, interprete di Darren Cross/Yellowjacket nel primo Ant-Man, è tornato nel MCU per vestire i panni di MODOK, totalmente reinventato dal film di Peyton Reed rispetto alla sua controparte a fumetti e qui proposto come un'aberrazione del Regno Quantico. Soprattutto, oltre alla sorpresa del suo ritorno, i fan sono rimasti scioccati dalla vista del suo...beh, sedere.

"Beh, in questo film apprendiamo che MODOK ha un sedere molto diverso da Thor e Hulk", ha scherzato Peyton Reed in un'intervista promozionale con Yahoo!. "Quella ripresa piena di effetti visivi in cui mostriamo le sue grazie ci era sembrato qualcosa di molto divertente, nel suo essere estremamente grottesca. E ricordo che, quando mandammo la scena alla Marvel, loro ci risposero con delle note, e giuro che è la verità ma la nota per quella sequenza fu: 'Beh, non potremmo allungare la ripresa di qualche secondo e vederne un po' di più, di quel culetto? Giuro che non me lo sono inventato, quella nota ci fu inviata davvero. E alla fine abbiamo accolto quel consiglio!".

