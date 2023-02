Ant-Man & The Wasp: Quantumania è un prologo di Avengers 5? Risponde Peyton Reed

Ant-Man and the Wasp: Quantumania dei Marvel Studios potrebbe rappresentare la fine della trilogia di Ant-Man, ma allo stesso tempo sarà anche è l'inizio della Dinastia di Kang che i fan del Marvel Cinematic Universe ritroveranno nell'attesissimo Avengers: The Kang Dynasty.

Il terzo film Marvel del regista Peyton Reed dopo Ant-Man del 2015 e Ant-Man and the Wasp del 2018 darà il via alla Fase 5 dell'universo cinematografico Marvel, secondo capitolo di quella che la Marvel ha soprannominato la Saga del Multiverso. In vista di Avengers: The Kang Dynasty, che uscirà nel 2025, e del suo sequel Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026, Reed e lo sceneggiatore Jeff Loveness sono stati incaricati di introdurre il prossimo grande cattivo dell'MCU: il maestro del tempo Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors.

"Questa è la cosa divertente dei film Marvel. Sono tutti collegati'", ha detto Reed a ComicBook. "C'è la traccia generale di una grande trama interconnessa, ma allo stesso tempo hai fondamentalmente molta libertà per creare il tuo film, a patto di lasciare qualche appiglio per i creatori che arriveranno dopo con i film successivi. E, allo stesso tempo, tu erediti il lavoro di chi è venuto prima, dei capitoli precedenti."

Peyton Reed ormai è un esperto, in tal senso: ad esempio Scott Lang (Paul Rudd) era agli arresti domiciliari nel suo Ant-Man and the Wasp perché era stato imprigionato in Captain America: Civil War dei Fratelli Russo, oppure in Quantumania Cassie Lang (Kathryn Newton) sarà un'adolescente in a causa del salto temporale di cinque anni in Avengers: Endgame. "Devi seguire il flusso", ha detto il regista a proposito di questi 'passaggi di consegne' tra team creativi. "Ma è divertente ereditare il lavoro di altri, è tutto un lavoro di squadra."

Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 15 febbraio. Nelle ultime ore, i produttori hanno confermato che la Marvel ha già pensato ad un eventuale Ant Man 4, con Peyton Reed già a bordo per tornare a curare la regia del prossimo episodio della saga.