Ant-Man & The Wasp: Quantumania è tutto un piano di Kang il Conquistatore? Una teoria

Dopo la teoria sul riferimento a Sentry in Ant Man & The Wasp Quantumania, oggi vi proponiamo un'altra recente e popolare teoria recedei fan Marvel, questa volta dedicata al villain Kang il Conquistatore.

Pubblicata da Comicbook, la teoria suppone che Kang il Conquistatore non sia davvero morto alla fine di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, e che anzi fingere la sua dipartita non faccia altro che parte del piano del villain: a proprio sostegno, il sito mette sul banco diverse 'prove'.

Per prima cosa, come già accaduto con Scarlet Witch di Elizabeth Olsen sul finire di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la cosa più ovvia da notare: non c'è un cadavere. Ma, ben più importante, a Scott viene detto molto chiaramente che la morte di Kang sarà l'inizio di qualcosa di molto, molto peggiore, sebbene questa minaccia nel film non viene ulteriormente definita. Prestando attenzione alle scene con Kang, però, si è notato che il villain ad un certo punto dice a Janet (Michelle Pfeiffer) che 'il tempo non funziona nel modo in cui pensano tutti' e che una volta che si è in grado di 'uscire' fuori dal tempo, lo si potrà vedere per la gabbia che in realtà è. Sembra un concetto piuttosto importante, specialmente se accompagnato da ciò che 'causa la morte' di Kang: un congegno che permette di muoversi attraverso il tempo e gli universi paralleli.

Secondo la teoria, insomma, la morte di Kang è solo apparente perché in questo modo si troverebbe all'interno del nucleo multiversale, non solo libero di muoversi a piacimento attraverso il tempo e lo spazio ma anche 'creduto morto' dagli altri Kang, che lo avevano imprigionato nel Regno Quantico. Questo spiegherebbe il cartello 'Kang ritornerà' posto alla fine del film, dato che nessuna delle potenti e minacciose Varianti introdotte nella prima scena post credit di Ant Man 3 si chiama effettivamente Kang (ci sono Scarlet Centurion, Rama Tut e Immortus...ma non Kang).

Ma fermi, c'è di più: Comicbook in effetti nota che nella seconda post-credit, che vede Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) individuare in quella che sembrerebbe una linea temporale da primi del '900 un'altra variante di Kang, Victor Timely, potrebbe trovarsi un altro indizio a supporto della teoria: nei fumetti, del resto, Timely è in realtà Kang Prime, alias Kang il Conquistatore, sotto mentite spoglie. Che Kang sia davvero sopravvissuto ad Ant-Man & The Wasp: Quantumania e abbia assunto l'identità di Timely per 'restare morto' agli occhi di tutti? Una domanda alla quale solo la seconda stagione di Loki, in arrivo su Disney Plus nel corso dell'estate 2023, potrà rispondere, a questo punto.

Ma a proposito della piattaforma di streaming on demand, scoprite quando uscirà Ant Man 3 su Disney Plus.