Ant-Man & The Wasp: Quantumania da oggi al cinema: 5 cose che dovete assolutamente sapere!

Dopo avervi proposto i fumetti Marvel da recuperare prima di Ant Man & The Wasp: Quantumania, oggi è il giorno del debutto nelle sale del nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Per l'occasione, come al solito, vi elenchiamo qui sotto le 5 cose da sapere prima di vedere Ant-Man & The Wasp: Quantumania:

La trama : Scott Lang e Hope Van Dyne tornano per una nuova avventura nei panni di Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne e Hank Pym, gli originali Wasp e Ant-Man, e alla figlia di Scott, Cassie Lang, la famiglia si ritrova ad esplorare il Regno Quantico , popolato da nuove strane creature e dominato dal misterioso Kang il Conquistatore.

oltre al protagonista Paul Rudd e ai comprimari storici Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, il film include anche le new entry Kathryn Newton (nei panni della versione adulta di Cassie Lang: il personaggio nel MCU è stato interpretato in versione bambina da Abby Ryder Fortson in Ant-Man e Ant-Man & The Wasp e in versione adolescente da Emma Fuhrmann in Avengers: Endgame), David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O'Brian, Randall Park, Corey Stoll e Bill Murray, con Jonathan Majors che torna nel ruolo di Kang.

Il cast : oltre al protagonista Paul Rudd e ai comprimari storici Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, il film include anche le new entry Kathryn Newton (nei panni della versione adulta di Cassie Lang: il personaggio nel MCU è stato interpretato in versione bambina da Abby Ryder Fortson in Ant-Man e Ant-Man & The Wasp e in versione adolescente da Emma Fuhrmann in Avengers: Endgame), David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O'Brian, Randall Park, Corey Stoll e Bill Murray, con Jonathan Majors che torna nel ruolo di Kang.

Nel grande piano Marvel : nel contesto generale del MCU, Ant-Man & The Wasp: Quantumania è il primo capitolo della Fase 5 dei Marvel Studios, secondo capitolo della Saga del Multiverso ; è anche il più 'importante', finora, nella narrazione generale, soprattutto grazie al ruolo centrale di Kang. Non a caso, il regista Peyton Reed e il produttore Kevin Feige hanno anticipato Quantumania come un prologo di Avengers The Kang Dynasty.

Scene post-credit : Quantumania nasconde due scene post-credit, entrambe fondamentali per il futuro della saga, dunque rimanete seduti fino alla fine!

E adesso?: dopo Ant-Man & The Wasp: Quantumania la saga tornerà al cinema con Guardiani della Galassia 3, in uscita a maggio, mentre la narrazione della Saga del Multiverso subirà un altro scossone con Loki 2, in arrivo su Disney Plus nel corso dell'estate. I membri della 'famiglia' Ant-Man e Kang saranno rivisti presumibilmente in Avengers: The Kang Dynasty e nel suo sequel Avengers: Secret Wars, che rappresenteranno il culmine della Saga del Multiverso, mentre Ant Man dovrebbe tornare con un quarto capitolo standalone.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è da oggi al cinema in Italia. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è da oggi al cinema in Italia. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.