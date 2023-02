Ant-Man & The Wasp: Quantumania, da LEGO a Funko Pop, tutti i nuovi gadget Marvel

Per festeggiare il trionfo di Ant Man & The Wasp Quantumania nei cinema italiani, Disney e Marvel Italia hanno annunciato l'arrivo di numerose collezioni a tema dedicate al nuovo film dei Marvel Studios con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglass, Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors.

Il film ha conquistato il pubblico italiano ottenendo il primo posto al box office con un incasso di oltre 3 milioni di euro in cinque giorni di programmazione, che posizionano il film come miglior esordio del 2023 e come miglior weekend di apertura di quattro giorni del 2023 nel nostro mercato. Per celebrare questi traguardi, arrivano le nuove linee di accessori, giocattoli e oggetti da collezione ispirati al film MCU, ora disponibili nei negozi fisici e online (e nella sezione di Amazon dedicata al film, consultabile al link in calce all'articolo).

Tra queste segnaliamo Personaggio costruibile di Ant-Man di LEGO, che una volta assemblato potrà raggiungere i 24 cm di altezza, le Action Figure Ant-Man and The Wasp: Quantumania per la famosa linea Marvel Legends di Hasbro, e infine una nuova collezione di tantissimi Funko Pop dei personaggi di Quantumania, da Ant-Man a Wasp passando per MODOK e Kang il Conquistatore.

Per altri contenuti, scoprite tutti gli easter egg di Ant Man & The Wasp Quantumania che potrebbero esservi sfuggiti al cinema.