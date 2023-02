Ant-Man & The Wasp Quantumania, Jonathan Majors: 'Mia figlia adora Paul Rudd'

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania Jonathan Majors è tornato a vestire i panni di Kang il Conquistatore, dopo aver debuttato nel Marvel Cinematic Universe nei panni di un'altra versione del personaggio nelle serie televisiva Loki.

In occasione del rilascio del film, uscito nelle sale italiane il 15 febbraio e in quelle statunitensi il venerdì successivo, l'attore ha recentemente raccontato un simpatico aneddoto che ha visto protagonisti sua figlia e la star della pellicola, Paul Rudd. Nonostante non fosse a conoscenza del ruolo di villain del padre, la bambina ha comunque scelto di cadere ai piedi di Rudd appena fatta la conoscenza di quest'ultimo:

"Tutto quello che lei riesce a capire è che sono in un film con Paul Rudd, con Ant-Man", ha dichiarato Majors durante la sua ultima intervista a TODAY. "Non ho mai visto mia figlia così stupita. Era tipo, 'Piacere di conoscerti' con Paul Rudd e così ho perso la testa. Ero tipo 'Cosa hai detto?' Dio mio", ha scherzato l'attore, che rivedremo prossimamente in Creed 3 con Michael B. Jordan.

Per quanto riguarda sempre Kang Il Conquistatore, nelle ultime ore ha cominciato a prende piede una nuova teoria dei fan, che vi invitiamo a recuperare nel nostro approfondimento. Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.