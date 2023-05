Ant-Man & The Wasp: Quantumania, guardate una divertente scena incompiuta

Ant-Man & The Wasp: Quantumania sta per arrivare su Disney+ e per l'occasione vi mostriamo una scena eliminata dal nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe disponibile su YouTube.

La sequenza, che potete riprodurre nel player che trovate in calce all'articolo, rappresenta una versione estesa di una scena che appare nel montaggio finale, e nella quale Cassie Lang (Kathryn Newton) e Jentorra (Katy O'Brian) guidano una rivolta contro Kang (Jonathan Majors) e le sue forze del Regno Quantico. Tra i filmati estesi e alternativi inclusi nella scena eliminata ci sono anche diverse inquadrature incompiute che mostrano David Dastmalchian nel suo costume da mocap per il personaggio di Veb, la creatura melmosa successivamente inserita in Ant-Man and the Wasp: Quantumania dagli artisti degli effetti visivi dietro al film.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato da Paul Rudd nei panni di Scott Lang, Evangeline Lilly in quelli di Wasp, Michael Douglass in quelli di Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quelli Janet, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar. Il film arriverà in streaming su Disney+ da domani 17 maggio, per poi debuttare in home-video dal 31 maggio.

Per altri approfondimenti, scoprite i contenuti extra di Ant-Man 3 in home-video.