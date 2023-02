Ant-Man & The Wasp: Quantumania, quali fumetti leggere per prepararsi al film?

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è quasi arrivato, il nuovo film Marvel Studios uscirà nei cinema italiani da domani 15 febbraio e per l'occasione abbiamo raccolto per voi i migliori fumetti Marvel da recuperare per accompagnare la visione del prossimo capitolo Marvel Cinematic Universe.

Se volete scoprire le vignette e le pagine che hanno ispirato la prossima avventura di Scott Lang nel Marvel Cinematic Universe (che non dovrebbe essere l'ultima, dato che la Marvel ha già iniziato a discutere di un possibile Ant Man 4), date un'occhiata a questa lista di fumetti Marvel:

Ant-Man di Al Ewing e Tom Reilly : uno dei temi della saga di Ant-Man (e di Quantumania nello specifico) è quello dell'eredità, sia intesa come 'passaggio di consegne' sia in termini di famiglia. Questa tematica è al centro dell'ultima serie a fumetti di Ant-Man scritta da Al Ewing e disegnata da Tom Reilly, che riunisce tutti coloro che hanno mai indossato il casco di Ant-Man: Hank Pym, Scott Lang ed Eric O'Grady.

: un fumetto uscito poco dopo il primo film di Ant-Man, e dedicato interamente a Scott Lang, che per rimettere insieme la sua vita si trasferisce a Miami e avvia una nuova attività di sicurezza informatica. Kang the Conqueror: Only Myself Left to Conquer : nel corso della storia dei fumetti Marvel, Kang il Conquistatore ha avuto molti pseudonimi e ha combattuto molti nemici. La recente miniserie Kang the Conqueror: Only Myself Left to Conquer tenta di riunire tutti questi fili in una narrazione unica, grazie al lavoro degli scrittori Jackson Lanzing e Collin Kelly e dell'artista Carlos Magno.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia da domani 15 febbraio.