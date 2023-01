Ant-Man & The Wasp Quantumania, nuova foto mostra tre eroi nel Regno Quantico

Il nuovo trailer di Ant Man & The Wasp Quantumania si sta avvicinando, ma nell'attesa vi segnaliamo che dal web è appena emersa una nuova foto tratta dal threequel Marvel Studios con protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'immagine mostra Hank Pym, Janet Van Dyne e la figlia Hope Van Dyne nel Regno Quantico, il minuscolo universo parallelo nel quale sarà ambientata la maggior parte della nuova avventura della famiglia Ant-Man: nella più classica posa da 'immagine in anteprima spoiler-free', qualcosa fuori campo ha attirato lo sguardo dei tre eroi, le cui espressioni tradiscono tre emozioni differenti.

In Ant-Man & The Wasp: Quantumania, titolo che darà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure nei panni di Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e alla figlia di Scott, Cassie (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, dove si spingerà oltre i limiti di ciò che si pensava possibile, interagendo con nuove strane creature e trovandosi faccia a faccia con il temibile Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors.

Peyton Reed torna alla regia, con Kevin Feige e Stephen Broussard tra i produttori e una data d'uscita fissata al 15 febbraio in Italia. Per altri contenuti scoprite tutte le uscite Marvel nel 2023, tra cinema e Disney Plus.