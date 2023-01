Ant-Man & The Wasp Quantumania è 'Dune di Jodorowsky' fatto dalla Marvel

La fase promozionale di Ant-Man & The Wasp: Quantumania è entrata nel vivo, e dopo la prima foto del misterioso personaggio di William Jackson Harper sono arrivate online alcune dichiarazioni a dir poco ardite da parte dello sceneggiatore del film Marvel Studios Jeff Loveness.

Parlando con Empire Magazine dell'imminente threequel con Paul Rudd ed Evangeline Lilly, infatti, l'ex creativo di Rick & Morty ha affermato che Ant-Man & The Wasp: Quantumania è il Dune di Jodorowsky della Marvel: questo per via della vasta ambientazione fantascientifica e le immagini di mondi e ambientazioni stravaganti e psichedeliche con il quale il titolo MCU renderà omaggio ad uno dei film più famosi mai realizzati. "È un posto divertente, il Regno Quantico" ha dichiarato Loveness. "È un luogo di creatività illimitata, colmo di diversità e di vita aliena. È praticamente il Dune di Jodorowsky all'interno dell'universo cinematografico Marvel."

Il riferimento è chiaramente al famoso Dune di Alejandro Jodorowsky, il primo tentativo fallito di adattare l'acclamato romanzo di Frank Herbert arrivato successivamente al cinema con David Lynch negli anni '80 e in tempi più recenti con Denis Villeneuve: all'epoca, negli anni '70 (ma concepito a partire dall'estetica psichedelica degli anni '60 che contraddistingue il cinema dell'autore franco-cileno) le idee ambiziose di Jodorowsky vennero ritenute irrealizzabili, ma negli anni successivi contaminarono a macchia d'olio Hollywood e vennero riprese da numerosi sceneggiatori e registi, tra i quali George Lucas per Star Wars e Ridley Scott per Alien, facendo di Dune un curioso caso di film seminale che però non esiste.

A quanto pare la sua eredità continuerà anche in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che arriverà al cinema dal 15 febbraio in Italia: il film sarà il calcio di inizio della Fase 5 del MCU, come confermato ufficialmente anche da Kevin Feige.