Ant-Man & The Wasp: Quantumania ha una directors' cut? Risponde Peyton Reed

Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe si interrogano sul significato delle scene post credit di Ant Man & The Wasp Quantumania, il regista Peyton Reed è stato intervistato sulla possibilità che il nuovo film dei Marvel Studios possa tornare con una versione estesa.

Non sarebbe la prima volta per il MCU - che qualche mese fa aveva concesso agli appassionati di tornare nel mondo di Spider-Man con la extended edition di Spider-Man: No Way Home, co-prodotto con Sony Pictures - ma in questo caso, come prevedibile, Peyton Reed ha affermato che non esiste alcuna director's cut di Ant-Man 3:

"La filosofia dei primi due film di Ant-Man per me è sempre stata quella di tenerli sotto le due ore, perché sono essenzialmente commedie d'azione, e con una commedia non vuoi dilungarti troppo", ha spiegato Reed a IndieWire durante una recente intervista promozionale. Dopo i primi due film di rispettivamente 117 e 118 minuti, Quantumania si è spinto appena oltre la soglia preferita del regista arrivando a 124 minuti, anche per via dei numerosi personaggi coinvolti (dato interessante da appuntare: l'attuale media del MCU è di 132 minuti). "Abbiamo infranto le regole per questo episodio, ma il primo montaggio durava, non so, 2 ore e 45 minuti, 2 ore e 35 minuti, qualcosa del genere. Però quando inizi a perfezionare il film, a lavorarci su, è il film stesso che ti dice ciò che vuole conservare e ciò di cui vuole liberarsi. Quello che abbiamo tagliato è essenzialmente tutto materiale esteso delle stesse scene che potete vedere al cinema."

Tra questo materiale scartato anche alcune sequenze inedite con Bill Murray: "C'erano una manciata di cose divertenti di Bill Murray forse, ma semplicemente non facevano progredire la trama e sembravano estranee al succo del discorso perché il suo personaggio serve sostanzialmente per introdurre Kang e tramite lui vuoi arrivare alla storia di Kang il prima possibile."

Ant Man & The Wasp Quantumania è al cinema in Italia, distribuito da The Walt Disney Company.