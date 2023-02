Ant-Man Quantumania, crollo record al box office: il peggiore della storia dei supereroi

Dopo un ottimo inizio al box office, Ant-Man & The Wasp: Quantumania rischia di siglare un record poco invidiabile durante il suo secondo week-end di programmazione negli Stati Uniti, dato che gli analisti prevedono il peggior calo di sempre per un film di supereroi.

Il film ha incassato solo 8,2 milioni nel suo secondo venerdì - un colossale calo del -82% rispetto al giorno di apertura da 46,4 milioni della settimana scorsa - e adesso si prevede che il totale del secondo fine settimana scenderà del -71% da 106 milioni del primo week-end a 30 milioni questo fine settimana. Se queste previsioni dovessero risultare corrette, allora Quantumania farà registrare il più grande calo di sempre al box office per un film di supereroi nel secondo fine settimana di programmazione: e non intendiamo solo nella cerchia dei titoli Marvel Studios, ma nella storia del genere.

Il risultato sarebbe l'apoteosi di un trend che gli appassionati e gli studiosi del mercato del box office hanno visto svilupparsi nel corso del 2021 e per tutto il 2022: da qualche tempo infatti i film di supereroi hanno sempre registrato ottimi incassi e un grandissimo afflusso di pubblico di appassionati nel primo week-end di programmazione, andato a scemare quasi immediatamente nella settimana successiva. Nel caso di Quantumania però questo fenomeno è andato ad estremizzarsi, dato che nei giorni scorsi (nonostante Ant Man 3 abbia siglato il miglior debutto della saga) gli analisti avevano previsto un incasso per il secondo week-end da 35-38 milioni, che per quanto già basso di per sé il titolo adesso probabilmente non riuscirà a raggiungere. Si stima inoltre che il cinecomix MCU non incasserà più di 200 milioni in Nord America, poiché altri titoli del mese di come Creed III distoglieranno l'attenzione del pubblico nelle prossime settimane.

