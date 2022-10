Ant-Man & The Wasp Quantumania ha fatto una cosa da pazzi: un trailer per formiche

Per pubblicizzare l'uscita del nuovo trailer di Antman & The Wasp Quantumania, il prossimo capitolo della saga Marvel Cinematic Universe in uscita a febbraio 2023, i Marvel Studios se ne sono inventata una a dir poco fantasiosa: il trailer formato formica.

Come potete (provare a) vedere nel post in calce all'articolo, si, si tratta proprio di quello che pensate: ovvero il trailer di Ant-Man & The Wasp: Quantumania in miniatura, rimpicciolito come i suoi protagonisti. Il risultato farà felici sicuramente tutte le formiche fan di Paul Rudd e Jonathan Majors, un po' meno gli spettatori umani.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 15 febbraio 2023 nelle sale cinematografiche italiane, e vedrà nel cast Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/The Wasp) e Jonathan Majors (Kang). Oltre a loro, nel film torneranno anche i co-protagonisti Hank Pym (interpretato da Michael Douglas) e Janet Van Dyne (interpretata da Michelle Pfeiffer), mentre Kathryn Newton esordirà nel ruolo di Cassie Lang, la figlia di Scott, per la prima volta in versione adulta dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Nella storia, la famiglia Lang-Pym-Van Dyne si ritroverà ad esplorare ancora una volta il Regno Quantico, interagendo con nuove strane creature e intraprendendo un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Il film si collegherà direttamente all'attesissimo Avengers: The Kang Dynasty, quinto capitolo del francesi degli Avengers e penultimo atto della Saga del Multiverso che proseguirà in Avengers: Secret Wars, ultimo film della Fase 6.

Per altri contenuti date un'occhiata al calendario completo delle prossime uscite Marvel.