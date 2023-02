Ant-Man & The Wasp: Quantumania, cosa accade nelle scene post-credit spiegato bene

Continuate a seguirci per tutti i prossimi approfondimenti sul nuovo film MCU.

La seconda scena dopo i titoli di coda, invece, mostra una nuova Variante di Kang il Conquistatore, sempre col volto di Jonathan Major: è Victor Timely , anche lui ripreso dai fumetti, un inventore di inizio '900 che sta imbonendo una folla di curiosi con la promessa di una miracolosa 'sedia del tempo'. Tra la folla improvvisamente spuntano nientemeno che Loki e Mobius , evidentemente proprio sulle tracce di Victor. La sequenza è un chiaro teaser alla stagione 2 di Loki , che uscirà su Disney Plus nel corso dell'estate 2023.

La prima scena post-credit di Quantumania si collega direttamente alla fine della storia del film, con il Kang di Jonathan Majors apparentemente ucciso dal combattimento contro Ant-Man e Wasp a causa della batteria che alimenta la sua Time Chair che gli permette di viaggiare attraverso il Multiverso. La sequenza segreta mostra tre Varianti molto diverse di Kang, tutte interpretate ancora una volta da Majors: sono Immortus, Rama-Tut e Scarlet Centurion , tutte varianti di Kang uscite direttamente dalle pagine dei fumetti Marvel. Il trio lamenta che "l'esiliato", il Kang che abbiamo visto nel film, sia stato ucciso e di conseguenza decidono di mettere insieme una squadra tutta loro... il Consiglio dei Kang , che la sequenza post-credit che si conclude mostrando al pubblico un intero Colosseo pieno di Varianti di Kang. Questa sequenza è pensata per preparare la strada ad Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars .

Ant Man & The Wasp Quantumania è al cinema da questa settimana, e se state cercando una rapida spiegazione al finale del film e alle due scene post-credit nascoste durante e alla fine dei titoli di coda siete capitati nel posto giusto.

recensione Ant-Man and the Wasp: Quantumania Recensione, la Fase 5 inizia col botto

recensione Ant-Man and the Wasp: Quantumania Recensione, la Fase 5 inizia col botto

Altri contenuti per Ant-Man and the Wasp: Quantumania