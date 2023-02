Ant-Man & The Wasp: Quantumania, confermato il numero di scene post-credit?

Nella notte negli Stati Uniti la Disney ha tenuto le prime anticipate stampa di Ant Man & The Wasp Quantumania, e oltre alle reazioni della prima ondata di spettatori (potete trovarle cliccando sul link evidenziato) online è arrivato anche il numero esatto di scene post-credit del nuovo film MCU.

Il nuovo film prodotto dai Marvel Studios e diretto da Peyton Reed uscirà nelle sale la prossima settimana - il 15 febbraio in Italia, per la precisione - e quando esordirà sugli schermi cinematografici di tutto il mondo sarà accompagnato da due diverse scene post credit: la conferma definitiva è arrivata dal tappeto rosso di Los Angeles, dove nelle scorse ore alcuni membri dei media e ospiti selezionati hanno potuto dare un'occhiata all'attesissimo primo capitolo della Fase 5.

Chiaramente dagli invitati non è emerso nessuno spoiler in merito al contenuto delle scene post-credit, ma nei giorni scorsi un grosso leak sul futuro del Marvel Universe aveva preteso di anticipare la descrizione di entrambe le sequenze in questione: per ora dunque il leak è parzialmente confermato, avendo 'azzeccato' il numero delle scene nascoste di Quantumania (una predizione non troppo difficile, dato che solitamente 'due' è il numero preferito dei Marvel Studios in fatto di post-credit) ma per scoprire cosa queste nascondano davvero bisognerà attendere la prossima settimana. Se siete curiosi, comunque, cliccate sul link evidenziato nel paragrafo qualche riga più su.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania arriverà nelle nostre sale dal 15 febbraio.