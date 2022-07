Ant-Man & The Wasp Quantumania cambierà per sempre il MCU: parola di Peyton Reed

Il primo poster di Ant Man & The Wasp Quantumania ha aperto i battenti del Comic-Con dei Marvel Studios, al termine del quale il regista Peyton Reed, la star Paul Rudd e lo stesso Kevin Feige hanno offerto qualche dettaglio in più sul film che inaugurerà la Fase 5 del MCU.

Parlando con Access, il regista di Ant-Man e Ant-Man & The Wasp, tornato per il terzo capitolo della saga, ha dichiarato: “Dare il via alla Fase 5 è davvero eccitante per noi, perché siamo i piccoli film di Ant-Man. E siamo arrivati al nostro terzo capitolo. Siamo una trilogia ora. Ma in questo film accadranno alcune cose che cambieranno il Marvel Cinematic Universe in modo permanente. Ed è divertente per noi che Scott Lang sia al centro di questo cambiamento”.

Allo stesso modo, Paul Rudd parlando con Variety ha condiviso la sua eccitazione per il film: “È davvero eccitante dare il via alla Fase 5 e... sai, è una storia piuttosto elettrizzante. Ed è stato fantastico fare un terzo film, perché stavolta siamo su una scala ancora più grande e sorprendente dei due precedenti. Le cose prenderanno una direzione veramente folle ed essere al centro di questo cambio di rotta è fantastico."

Come al solito più schifo, infine, Kevin Feige ha aggiunto che, oltre a Kang il Conquistatore e Modok, il film "introdurrà nuove parti della mitologia della Saga del Multiverso", che culminerà con due film degli Avengers alla fine della Fase 6, The Kang Dynasty e Secret Wars.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 17 febbraio 2023.