Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il box office esplode: un'apertura eccezionale

Non è del tutta nuova la notizia della sorpresa al box office di Ant-Man: Quantumania: il terzo capitolo del franchise aveva infatti sorpreso con un'apertura di ben 46 milioni di dollari in Nord America, aggiudicandosi un numero superiore alla trilogia intera. Con i nuovi conti del botteghino, si sono raggiunti altri traguardi.

Il terzo film di Ant-Man: Quantumania ha raggiunto $105 milioni di dollari nei primi 3 giorni di apertura, superando de 30% in più Ant-Man and The Wasp, il secondo film del franchise. Contando anche il quarto giorno, il film azzarda un traguardo di $120 milioni, se non di più.

L'accoglienza al box office è dunque un grande successo, per ora. Non altrettanto si può dire dell'accoglienza su Rotten Tomatoes: infatti il punteggio del pubblico è alto, pari all'84%, ma su Cinemascore il terzo capitolo della saga non ha goduto della stessa fortuna, raggiungendo una votazione di B. Tale punteggio era stato assegnato solamente ad Eternals nel mondo Marvel, rendendo Ant-Man and The Wasp uno dei film del MCU con il punteggio più basso di sempre. Non resta che aspettare ulteriori evoluzioni sia nel botteghino che nel punteggio del pubblico: buona fortuna Ant-Man and The Wasp: Quantumania!

Per i veri intenditori degli Easter Eggs del franchise, vi rimandiamo ad una guida a tutti gli Easter Eggs di Ant-Man.