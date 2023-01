Ant-Man & The Wasp Quantumania, annunciata la data dell'uscita del nuovo trailer ufficiale

Ant-Man & The Wasp: Quantumania non sarà solo il film inaugurale della Fase 5 del MCU, ma anche il primo vero grande blockbuster ad arrivare nei cinema nel 2023, e di conseguenza Marvel Studios e Disney si stanno preparando a massimizzare gli sforzi di marketing.

A questo proposito, è stato ufficialmente confermato che il prossimo trailer di Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 9 gennaio in occasione di una partita del Fiesta Bowl del National College Football Championship tra il Michigan e la Texas Christian University: la notizia è stata diffusa nell'ultima notte del 2022 sulla rete sportiva ESPN, con la partita che si terrà lunedì prossimo alle 19:30 EST. Al momento in cui scriviamo questo articolo, non è stato comunicato a che punto del match verrà presentato in anteprima il nuovo trailer dell'attesissimo film Marvel, quindi nel frattempo godetevi il più recente trailer di Antman & The Wasp Quantumania.

Ricordiamo che, oltre ai ritorni di Paul Rudd ed Evangeline Lilly nei panni di Ant-Man e Wasp, il film includerà anche i ritorni di Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet van Dyne, Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore, David Dastmalchian come Kurt e Randall Park come Agente Woo, oltre a diversi esordi come quello di Kathryn Newton nei panni della versione maggiorenne della figlia di Scott, Cassie, e William Jackson Harper e Bill Murray in ruoli non rivelati. Il film presenterà anche la versione MCU del villain M.O.D.O.K., uno scienziato mutato e ciberneticamente potenziato.

Nel frattempo, una nuova indiscrezione ha svelato il vero villain di Avengers Secret Wars...che non sarà Kang il Conquistatore!