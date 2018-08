Ant-Man & The Wasp premiato col più piccolo trofeo Certified Fresh di sempre!

Rotten Tomatoes ha premiato con un trofeo "Certifed Fresh" il nuovo film dei Marvel Studios, Ant-Man & The Wasp, che ha totalizzato un punteggio di 88%. Ma c'è una simpatica particolarità dietro al trofeo in questione.

E' notizia di poche ore fa che il celebre aggregatore di recensioni ha voluto premiare il film di Peyton Reed col brevetto di "Fresh", etichetta che viene assegnata a tutti i lungometraggi che abbiano totalizzato una percentuale di gradimento sufficientemente elevata (dal 70% in su).

La curiosità dietro al premio riservato ad Ant-Man & The Wasp, però, sta nella sua dimensione: Rotten Tomatoes infatti ha inviato alla produzione un trofeo minuscolo, più piccolo sia delle action figure dei protagonisti che addirittura di un contenitore di caramelle di Hello Kitty (chiaro riferimento ad una delle migliori sequenze del film).

Il film con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer è solo l'ultimo dei progetti del Marvel Cinematic Universe bollati da Rotten Tomatoes con l'ambito marchio "Certified Fresh": prima di Ant-Man & The Wasp, infatti, il trofeo è andato anche ad Iron Man (94%), Iron Man 2 (73%), Thor (77%), Captain America - The First Avenger (80%), The Avengers (92%), Iron Man 3 (80%), Captain America - The Winter Soldier (89%), Guardiani della Galassia (91%), Avengers - Age of Ultron (75%), Ant-Man (82%), Captain America - Civil War (91%), Doctor Strange (89%), Guardiani della Galassia Vol. 2 (83%), Spider-Man: Homecoming (92%), Thor: Ragnarok (92%), Black Panther (97%) e Avengers: Infinity War (83%).

Ricordiamo che il punteggio su Rotten Tomatoes avviene in base alla percentuale di gradimento raccolto da una votazione si - no, a differenza di quanto avviene su Metacritic, che fornisce una media matematica di tutte le votazioni delle recensioni con voti da 0 a 100.

Qui sotto potete ammirare il trofeo formato formica.