Ant-Man & The Wasp: erano previste molte più scene per Hank Pym e Janet.

Stephen Broussard, produttore dei Marvel Studios, nel corso di una recente intervista ha rivelato che in origine Ant-Man & The Wasp prevedeva molte scene con Hank Pym e Janet van Dyne nei panni degli originali Ant-Man e Wasp.

A differenza della maggior parte degli altri film nell'universo cinematografico Marvel, Ant-Man e The Wasp affronta il tema dell'eredità e del passaggio di testimone dell'identità del supereroe. Prima che Scott Lang (Paul Rudd) ed Hope van Dyne (Evangeline Lilly) assumessero l'identità di Ant-Man e Wasp, infatti, i due supereroi in miniatura esistevano già ai tempi della Guerra Fredda, quando ad indossarne i costumi erano i genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Il produttore dei Marvel Studios Stephen Broussard, nel corso di una recente intervista, ha spiegato che per il sequel di Peyton Reed erano state previste molte più scene incentrate sulla coppia originale.

"Nel film ci sono alcune sequenze in cui vediamo la prima generazione di Ant-Man e Wasp, chiamiamoli Ant-Man e Wasp versione vintage. Ne avevamo pensate molte di più, a dire il vero, ma poi ci siamo resi conto che sarebbe stato sbagliato inserirle nel film. L'idea non era quella di mostrare due versioni di Ant-Man e due versioni di Wasp all'interno di un unico film. Mi piace l'idea questa storia parli dell'eredità del supereroe, di come il passare del tempo permetta il passaggio di testimone. Non lo so, c'è qualcosa di sbagliato nell'idea che due persone detengano lo stesso titolo contemporaneamente."

Di conseguenza, molte scene con protagonista il duo originale sono state tagliate dal film e i fan hanno potuto solo assaporare le avventure di Hank Pym e Janet van Dyne. Recentemente il regista del film ha dichiarato di voler realizzare un prequel su "Ant-Man e Wasp versione vintage", ambientato ai tempi della Guerra Fredda. Anche l'attore Michael Douglas si è detto entusiasta all'idea.

Ant-Man & The Wasp è disponibile in Italia da questa settimana.