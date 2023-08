Ant-Man, svelati i piani originali per il primo film di Edgar Wright

Ant-Man di Edgar Wright non fu mai realizzato poiché Marvel non voleva film autoriali. Di recente, l’editor del primo film ha svelato delle curiosità interessanti su quello che doveva essere il progetto originale.

Colby Parker Jr ha rilasciato un'intervista esclusiva a The Direct, nella quale sono emersi nuovi dettagli sulla versione del film scartata di Wright:

“Il suo film era ancora su una rapina. Ma ricordate che abbiamo tre protagonisti. Nel progetto iniziale credo che ci fossero addirittura circa 15 persone all'interno della banda, quella che doveva fare la grande rapina. Ricordo che non ho mai visto la sua sceneggiatura. Ma ricordo di aver sentito una volta, durante le discussioni, quando tutti i pezzi grossi erano nella stanza, che il colpo sarebbe stato più un lavoro di collaborazione e più un colpo da 15 e non da 3”.

Inoltre, Parker Jr. ha continuato sostenendo che l’idea di Wright fosse quella di non introdurre o presentare altri personaggi Marvel nel suo film, né di inserire Ant-Man in una narrazione più ampia come quella del MCU:

“Non credo che sarebbero stati introdotti altri personaggi Marvel. Penso che sarebbe stato uno stand-alone. Non voleva altri personaggi Marvel nel film e non credo che Falcon sarebbe stato in Ant-Man”.

Alla fine, il primo capitolo di Ant-man non fu più realizzato da Edgar Wright e la direzione passò in mano a Peyton Reed. Se il primo episodio fu un successo, lo stesso non si può dire dell’ultimo film (qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania), ritenuto un flop dalla critica.