Ant-Man: tutte le volte che Scott Lang ha cambiato dimensioni nel MCU in un grafico

Fin dal primo Ant-Man, Scott Lang ha avuto modo di sperimentare a fondo i suoi poteri e di cambiare parecchie volte le dimensioni del proprio corpo a piacimento, dal microscopico al gigantesco e ora un grafico raccoglie tutte queste trasformazioni nel corso di tutta la Saga dell'Infinito, aspettando l'arrivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Basti ricordare a come nel primo capitolo su Ant-Man il personaggio interpretato da Paul Rudd si riducesse fino a diventare piccolo come una vera formica oppure di quando è diventato subatomico per sconfiggere il Calabrone. O ancora quando in Captain America: Civil War diventava gigante per spalleggiare Steve Rogers nella faida interna agli Avengers, per poi riapparire in Ant-Man and the Wasp e diventare ancora più grande. L'ultima volta lo abbiamo visto in Avengers: Endgame dove aveva l'idea del "furto del tempo" che ha poi portato gli eroi a riportare tutte le vittime dello schiocco indietro e sconfiggere definitivamente Thanos. In calce alla news trovare il grafico dettagliato.

Intanto, notizia degli ultimi giorni è che Bill Murray sarà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania anche se non è autorizzato a parlare del suo personaggio nello specifico. Kevin Smith pensa di conoscere l'identità di Bill Murray nella pellicola dei Marvel Studios e azzarda: Bill Murray sarà un altro spietato villain Marvel, ovvero Mephisto. Oppure, più banalmente, il padre di Scott Lang.

Probabilmente il mistero non si risolverà in fretta. Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dopo il recente rinvio, arriverà al cinema nel luglio del 2023, e per molto tempo ancora sentiremo altre teorie e speculazioni. Nel ruolo del protagonista, naturalmente, rivedremo Paul Rudd, e anche Evangeline Lilly tornerà nel cast del terzo capitolo dedicato a Ant-Man.

Quale pensate possa essere il ruolo di Bill Murray? Quali sono le vostre aspettative su Ant-Man and The Wasp: Quantumania? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.