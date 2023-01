Ant-Man, lo sceneggiatore: 'Il film di Edgar Wright? Marvel non voleva film autoriali'

L'Ant-Man di Edgar Wright resta uno dei più grandi misteri della storia del Marvel Cinematic Universe: per anni si è parlato della voglia del regista di Scott Pilgrim vs the World di trasporre sul grande schermo le avventure di Scott Lang, ma cosa portò le strade di Wright e dei Marvel Studios a dividersi senza più rincontrarsi?

A spiegarlo, dopo le parole dello stesso Edgar Wright, è stato il co-sceneggiatore Joe Cornish: "Avevamo lavorato ad Ant-Man per circa 8 anni, tra alti e bassi. Nel frattempo il panorama era completamente cambiato, la tecnologia era completamente cambiata: il pubblico si era innamorato dei film di supereroi. Tutta quella roba che la gente amava nei fumetti degli anni '50, '60, '70, '80 poteva essere trasposta sul grande schermo in una maniera così diretta" ha spiegato lo scrittore.

Cornish ha proseguito: "A quel punto Marvel non voleva più fare il film autoriale che Edgar avrebbe fatto, perché aveva tra le mani questo mostro. Avevano un universo in cui i film dovevano essere collegati. Edgar è un autore, Edgar Wright fa film alla Edgar Wright. Alla fine penso che questo sia il motivo per cui non se n'è fatto più nulla". Cosa ne dite? Meglio così o resta un po' di rimpianto? Diteci la vostra nei commenti! Pare, comunque, che persino Paul Rudd ed Evangeline Lilly stessero per abbandonare Ant-Man dopo l'addio di Edgar Wright.