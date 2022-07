Ant-Man Quantumania sarà un 'mini crossover' come Doctor Strange 2: parla Kevin Feige

Mentre Kathryn Newton spera in un film sugli Young Avengers, continuano ad emergere nuove informazioni sull'attesissimo Ant-Man & The Wasp: Quantumania, primo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e prossimo grande atto della Saga del Multiverso.

Il film, che vedrà Paul Rudd riprendere i panni di Scott Lang insieme ad Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, che tornano rispettivamente come Wasp, Hank Pym e Janet van Dyne, includerà anche 'l'esordio' di Cassie Lang versione adulta (Kathryn Newton) e ovviamente l'attesissimo Jonathan Majors, che dopo il cameo nella serie tv di Loki sarà un'altra versione di Kang il Conquistatore. Con tutta questa carne al fuoco sembra chiaro che, come per tutti i film della Fase 4, anche Ant-Man & The Wasp avrà l'aspetto di un mini-crossover, ed è proprio questo il termine utilizzato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per descrivere il progetto:

"Molti dei nostri film ultimamente sono diventati grandi mini-crossover di squadra: lo abbiamo visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e sarà lo stesso in Quantumania".

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è diretto ancora una volta da Peyton Reed, che in precedenza per i Marvel Studios aveva già realizzato Ant-Man e il sequel Ant-Man & The Wasp. Il film ha una data d'uscita fissata al 17 febbraio 2023 e preparerà il terreno per l'atto centrale della Saga del Multiverso, che culminerà con Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Per la scaletta di tutte le uscite della Saga del Multiverso del MCU annunciate finora, cliccate sul link evidenziato.