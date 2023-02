Ant-Man, Paul Rudd ricorda: 'Come se mi avessero chiesto di fare Ballando con le Stelle'

La carriera di Paul Rudd non era esattamente quella di un attore da film action e simili: prima di Ant-Man, l'ex-settimo Friend si era dato da fare principalmente con commedie o, comunque, lavori ben distanti da prodotti come quelli del Marvel Cinematic Universe. Quale fu, dunque, la sua reazione davanti a una proposta simile?

A parlarne, mentre Kevin Feige ci anticipa il Kang di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è stato proprio il diretto interessato: "Il mio agente mi fissò quest'incontro con il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige. Marvel era una cosa nuova, non faceva neanche parte di Disney allora. Fu come se qualcuno mi avesse chiesto: 'Che ne diresti di fare Ballando con le Stelle?' Un franchise di supereroi non era mai stato nei miei radar" ha spiegato Rudd.

L'attore ha proseguito: "Non avevo mai pensato di poter essere il tipo di attore a cui offrono parti del genere. Ma quando l'idea saltò fuori fui entusiasta della prospettiva di fare qualcosa di così lontano dalle mie abitudini, e sapevo che se fosse stato annunciato il mio ingresso in un franchise di supereroi la gente avrebbe detto: 'Ma che ca**o?' E poi avrei dovuto indossare un costume da supereroe".

E voi, cosa ne pensate? A distanza di quasi 10 anni, possiamo asserire che il buon Paul sia stata effettivamente la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Un nuovo spot di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, intanto, ci mostra la resa dei conti con Kang.