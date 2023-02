Ant-Man, Paul Rudd sulla sua eterna giovinezza: 'Il segreto? Dormire'

È ormai da anni convinzione comune che Paul Rudd abbia trovato la fonte dell'eterna giovinezza o qualcosa di simile: l'aspetto della star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è letteralmente identico a quello dei tempi di Friends e Wet Hot American Summer, ma qual è il segreto dello Scott Lang dell'MCU?

A parlarne, dopo aver fatto la sua comparsa in una nuova clip di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è stato lo stesso Paul Rudd, che dopo aver ovviamente attribuito i giusti meriti alla dieta e all'allenamento si è soffermato su quello che secondo lui è l'elemento più importante di uno stile di vita sano: il sonno.

"Il sonno. Poi la dieta, i pesi e la corsa. La gente continua a chiedermi: 'Mi mandi la tua dieta? Quante volte alla settimana ti alleni? Bevi? Mangi carboidrati? Hai un giorno di sgarro?' Ma la parte più importante dell'allenamento è il sonno. La gente mette la sveglia e poi dorme 4 ore per svegliarsi ed allenarsi, ma così si fa solo un danno. Se invece in qualche modo riesci a dormire 8 ore..." sono state le parole di Rudd.

Potremmo obbiettare che, per chi ha bisogno di svegliarsi alle 6 o anche prima, raggiungere ogni notte le 8 ore di sonno potrebbe essere difficile, ma insomma, se ne avete la possibilità non possiamo che consigliarvi di provare! A proposito di tempistiche, intanto, scopriamo insieme quanto durerà Ant-Man and the Wasp: Quantumania.