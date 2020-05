Ant-Man, è partita la caccia al tesoro: riuscite a trovare l'eroe in queste scene Marvel?

In attesa di novità su Ant Man 3, l'account ufficiale Marvel ha deciso di mettere in piedi un simpatico gioco basato proprio sul personaggio interpretato da Paul Rudd.

Come abbiamo avuto modo di imparare nei vari film dedicati, in Captain America: Civil War e persino in Avengers: Endgame, Ant-man è un tipo a cui piace cambiare dimensione a piacimento. Se nella sua versione gigante è riuscito a mettere in soggezione sia i nemici che gli alleati, è nella sua dimensione in miniatura che ha dato il meglio di sé.

Il gioco in questione si basa proprio sullo scovare il minuscolo eroe in costume, nascosto all'interno di alcune scene iconiche riprese dai film del Marvel Cinematic Universe. Nella prima immagine vediamo Thor appendere il suo fidato Mjolnir ad un attaccapanni. Un piccolo indizio? Thor è sempre stato una valida spalla per gli Avengers... Nelle foto successive troviamo Iron Man intento a discutere con Nick Fury dopo l'ennesimo cheeseburger, il professor Hulk con Capitan America e la scena in cui Steve Rogers, Visione e Scarlet cercano di mantenere un basso profilo.

Siete riusciti ad individuare Ant-Man? Secondo la didascalia dovrebbe essere presente anche Hank Pym in versione ridotta. Fateci sapere nei commenti se avete fortuna e se avete perso qualche diottria nel tentativo. Nel frattempo abbiamo scoperto che nel primo film dedicato al piccolo, grande supereroe era presente un cameo di Black Widow.