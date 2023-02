Ant-Man, Michael Douglas pronto a tornare per un quarto film: 'Fino alla morte'

Il Marvel Cinematic Universe non è solito perder tempo a specchiarsi: per un Ant-Man and the Wasp: Quantumania in uscita c'è già da programmare il prossimo capitolo delle avventure di Scott Lang e soci, con Peyton Reed pronto a tornare dietro la macchina da presa e i nostri protagonisti, a quanto pare, tutt'altro che contrari all'idea.

Dopo aver fatto la sua comparsa in un nuovo video di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ad esempio, Michael Douglas è sembrato assolutamente entusiasta della prospettiva di tornare ancora una volta a interpretare il suo Hank Pym.

"Fino alla morte" è stata la lapidaria risposta dell'attore a chi gli chiedeva cosa pensasse del fatto che Peyton Reed sia già al lavoro su Ant-Man 4 ancora prima che il film possa venire ufficialmente annunciato; quali che saranno gli sviluppi nella storyline di Scott Lang, dunque, non c'è dubbio sul fatto che il nostro eroe in miniatura troverà sempre il buon Hank dalla sua parte, almeno finché Douglas non dovesse decidere che i suoi giorni da attore siano finiti.

Cosa ne dite? Credete che Hank Pym abbia ancora qualcosa da dare al Marvel Cinematic Universe? Come sfruttereste il personaggio di Michael Douglas? Diteci la vostra nei commenti! Evangeline Lilly, intanto, si è scagliata contro la fissa di Marvel per la segretezza.