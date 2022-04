Ant-Man, Mark Ruffalo e i fan Marvel per il compleanno di Paul Rudd: 'Non invecchia mai'

Nella giornata di ieri Paul Rudd ha compiuto 53 anni. Sì, avete capito bene, l'interprete di Ant-Man è nato nel 1969. Tra i numerosi messaggi di auguri ricevuti, immancabili quelli dei colleghi, tra cui l'Avenger Mark Ruffalo, e dei fan della Marvel che hanno sottolineato in molti modi l'aspetto sempre giovanile sfoggiato da Rudd negli anni.

Non solo, Mark Ruffalo ma anche Alicia Silverstone ha fatto gli auguri a Rudd (i due si sono conosciuti sul set del film cult Clueless - Ragazze a Beverly Hills, del 1995). Riardiamo anche che proprio grazie al suo aspetto più che giovanile, nonostante abbia davvero 53 anni, lo scorso novembre Paul Rudd è stato nominato Sexiest Man Alive dalla rivista People Magazine, fatto che lo stesso Rudd non ha mancato di sottolineare in diverse trasmissioni televisive, incluso il Saturday Night Live in cui è comparso come ospite speciale.

Nei post messi in calce a questa news, trovate tutti gli auguri dei fan Marvel e i meme più esilaranti sull'età e l'aspetto di Paul Rudd.

Recentemente, sono uscite le prime foto dal set di Ant Man 3 che ritraggono proprio il protagonista. Senz'altro Ant-Man and The Wasp: Quantumania è uno dei più interessanti progetti del Marvel Cinematic Universe dei prossimi anni, non solo perché scopriremo dopo tempo come proseguono le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, ma anche per via delle nuove aggiunte al cast (da Jonathan Majors a.k.a. Kang il Conquistatore al misterioso villain interpretato da Bill Murray) e delle implicazioni che eventuali risvolti di trama potrebbero avere per il Multiverso Marvel.

L'uscita nelle sale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è attualmente prevista per il mese di luglio 2023.