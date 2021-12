Ant-Man, Hannah John-Kamen criptica sul destino di Ghost: 'non posso dire niente'

Hannah John-Kamen ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Ant-Man and the Wasp nei panni del villain Ghost e tutti i fan si chiedono se mai la rivedremo in azione, l’attrice ha risposto molto cripticamente a questa domanda.

È risaputo che nell’MCU i segreti sono all’ordine del giorno e gli attori non possono rivelare niente sui loro personaggi o le trame, perciò non sorprende scoprire che John-Kamen potrebbe non aver risposto completamente a questa domanda mentre è impegnata nel tour promozionale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City in cui interpreta Jill Valentine. Quando le è stato chiesto del suo personaggio nel MCU ha così risposto: "È brava. È molto brava. Non dirò altro su di lei! (Ride)."

Il che dice tutto e niente su Ghost, ma quel che è certo è che il terzo capitolo del franchise è in uscita e le riprese di Ant Man 3 sono finite. Il film introdurrà ufficialmente Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), e grazie allo sviluppo del Multiverso, il Regno Quantico potrebbe diventare ancora più cruciale nel MCU e coloro che usano l’energia quantica come Ghost potrebbero avere un ruolo molto importante.

Nella stessa intervista, John-Kamen ha parlato di quanto ami lavorare nel franchise di Ant-Man:

"Ripenso a questo ed è stata semplicemente la migliore esperienza. Non riuscivo a smettere di sorridere e sono stata accolta così bene", ha ricordato John-Kamen.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Ant Man and the Wasp in attesa di scoprire quando e dove rivedremo Ghost nel MCU.