Ant-Man: Hannah John-Kamen anticipa il ritorno di Ghost nel MCU

Oltre ad introdurre tanti nuovi personaggi, la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe riporterà sullo schermo grande e piccolo anche tanti personaggi della Infinity Saga, e nonostante Ant-Man 3 non sia ancora stato annunciato Hannah John-Kamen ha anticipato il ritorno del suo personaggio, Ghost.

Intervistata da Yahoo Movies UK, l'attrice ha fatto di tutto per non rivelare alcun dettaglio top secret, ma incalzata dai microfoni si è lasciata sfuggire una frase abbastanza compromettente:

"Nel Marvel Cinematic Universe ti fanno firmare il tuo contratto con il sangue e poi lo usano per cucirtici la bocca", ha scherzato la John-Kamen. "Tutto quello che posso dire adesso è che Ghost non è morta."

Come ricorderete, in Ant-Man and the Wasp Ghost ha iniziato come villain ma più che dominare il mondo il suo obiettivo era solo quello di trovare un modo per sopravvivere, maledetta da degli strani poteri che per tutta la vita hanno rischiato di ucciderla. Alla fine infatti Scott Lang, Hope, Hank Pym e soprattutto la rediviva Janet Van Dyne decidevano di aiutarla, con la scena post-credit del film che - prima dello Schiocco di dita d Thanos - mostrava i protagonisti cercare di ottenere altre particelle dal Regno Quantico per curare definitivamente il personaggio della John-Kamen.

Fin dal debutto i fan del MCU hanno sperato in un ritorno di Ghost, e le parole dell'attrice vanno quasi a completare quelle che Kevin Feige dichiarò qualche tempo fa: "Non c'è niente di meglio che lottare per la decisione su quali personaggi portare in un film, lanciarli, scriverli e metterli insieme in un modo che funzioni nel film, e poi far sì che il pubblico se ne innamori. Shuri di sicuro è un ottimo esempio. Allo stesso modo con Ghost, il primo passo è completo. Per quanto riguarda il futuro, vedremo."

