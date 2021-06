Ant-Man, i fan Marvel impazziscono per il completo rosa di Paul Rudd all'Avengers Campus

Come sapete, nei giorni scorsi è stato inaugurato al Disney Park in California l'Avengers Campus, la nuova attrazione a tema del parco a cui hanno presenziato anche alcuni Vendicatori tra cui il nuovo Captain America di Anthony Mackie (presentato in via ufficiale) e Ant-Man di Paul Rudd, con un vestito rosa davvero appariscente.

E a dispetto di tutto quanto detto e presentato, i fan Marvel sono davvero impazziti via Twitter per il completo rosa dell'interprete di Scott Lang, aprendo un trend topic apposito a cui hanno partecipato milioni di persone commentando l'outfit di Rudd.



Alla presenza di Kevin Feige, lo stesso Rudd, Anthony Mackie e tante altre superstar del franchise cinematografico, Scott Drake, il direttore creativo del parco, ha dichiarato: "Avevamo 70 anni di storie da cui attingere e 23 film. Questo è stato uno sforzo di narrazione globale. Dopo aver sbloccato i robot-ragno qui, presto apriremo Marvel Adventures a Parigi... e un altro ancora ad Anaheim".

Il nuovo Avengers Campus, situato accanto all'attrazione dei Guardiani della Galassia, aprirà al pubblico venerdì, ma la cerimonia di apertura si è tenuta nella notte italiana e può essere visionata nel video all'interno dell'articolo. "L'idea di un campus è quella di riunire le persone molte storie diverse", ha aggiunto Drake. Un esempio di ciò, secondo Imagineers, è la nuova attrazione "Web Slingers: A Spider Man Adventure" che porta gli ospiti in un giro attraverso una villa con dei robot-ragno che si muovono autonomamente. Gli ospiti possono acquistare i propri spara-ragnatele in un negozio che vende attrezzatura dell'alter-ego di Peter Parker, e questi acquisti forniscono loro poteri extra in quanto rendono più veloce l'eliminazione dei robot: alla fine della corsa, agli ospiti viene mostrato il punteggio totalizzato, come in un videogioco.



Cosa ve ne pare del completo rosa di Paul Rudd? Ditecelo anche voi nei commenti dopo aver visto e letto i tweet dei fan in calce alla notizia.