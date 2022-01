Ant-Man, Evangeline Lilly elogia i Marvel Studios per aver dato spazio alle eroine

Nel corso del tour promozionale del nuovo film al quale ha partecipato, South of Heaven, la star di Ant-Man, Evangeline Lilly, ha parlato di quello che crede sia il più grande e il miglior cambiamento che Marvel ha messo in atto da quando lei stessa è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe con il ruolo in Ant-Man.

Evangeline Lilly tornerà anche nel nuovo capitolo; nel film ci sarà Bill Murray nel ruolo del villain. In un'intervista a DigitalSpy, Lilly ha elogiato i Marvel Studios per essersi indirizzati verso un universo ed un casting maggiormente inclusivo e diversificato, in particolare per aver consentito a molte eroine di essere protagoniste di film della major.



In particolare ha elogiato Victoria Alonso e Louis D'Esposito, capi dei Marvel Studios, per il lavoro svolto:"Victoria è sempre stata campionessa per i suoi supereroi femminili. Lo ha sostenuto sin dall'inizio. [...] Quando ho iniziato mi sentivo, come sempre dall'inizio della carriera, grata per esser entrata a far parte del Club dei Ragazzi. [...] Ed ora è meravigliosamente diverso, mi sembra di far parte di un cameratismo femminile. Mi sento come se avessi della sorellanza. Quando sono incerta e confusa ci sono altre donne alle quali rivolgermi".



Evangeline Lilly ha sottolineato l'importanza di lavorare con Michelle Pfeiffer in Quantumania:"Lavorare con Michelle è stato fantastico, è stato come avere una mamma orsa con me sul set, e anche una sorella e una co-protagonista. Ci siamo davvero appoggiate l'un l'altra e ci siamo supportate molto a vicenda".



Secondo Evangeline Lilly, Quantumania è il miglior film della saga di Ant-Man.