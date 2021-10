Ant-Man, Edgar Wright: 'vi spiego perché non guarderò mai il film'

La vicenda tra Edgar Wright e la Marvel è ormai cosa nota, Wright era stato annunciato come prossimo regista di Ant-Man nel 2006 ma il progetto è naufragato dopo otto anni per divergenze creative e Wright non ha mai guardato il film uscito nel 2015 diretto da Peyton Reed.

All’epoca Paul Rudd ed Evangeline Lilly considerarono l’idea di uscire dal progetto e abbandonare Ant-Man, ma come sappiamo le cose sono andate diversamente. Ora che Wright sta promuovendo il suo nuovo thriller psicologico Last Night in Soho mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania è attualmente in produzione, gli è stato chiesto del suo breve avvicinamento al Marvel Cinematic Universe.



Durante una sessione di domande e risposte su Reddit, ha rivelato perché non prenderà mai in considerazione la possibilità di guardare il film: “Ho deciso di non guardare Ant-Man, quindi non dovrò mai dire alla gente cosa ne penso. Detto questo, una volta ero su un aereo e un ragazzo accanto a me lo stava guardando, ed è stato un po' imbarazzante".



Dopo la sua partenza da Ant-Man, Wright si è ripreso con il successo di critica e commerciale di Baby Driver del 2017. Wright sta ora tornando con Last Night in Soho, un horror/thriller che segue un'aspirante stilista che si ritrova trasportata indietro nel tempo nel corpo di una cantante di nightclub degli anni '60.



Alla fine Wright e Feige hanno fatto pace dopo sei anni ed anche se il regista non ha intenzione di guardare il film è pur sempre un passo avanti! Che ne pensate di queste parole di Wright? Fatecelo sapere nei commenti!