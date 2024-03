Ant-Man può catturare fantasmi? Paul Rudd immagina il crossover con Ghostbusters

Il trailer finale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale vede New York ricoperta di ghiaccio mentre gli Acchiappafantasmi vecchi e nuovi fanno squadra: tra questi c'è Paul Rudd, che oltre a dare la caccia ai fantasmi, è anche un supereroe dall'incredibile forza fisica, in grado sia di rimpicciolirsi che di superare i 30 metri di altezza.

Ma Ant-Man sarebbe in grado di catturare i fantasmi? Dopo aver fondato gli Avengers, aver combattuto con i villain più temibili e viaggiato nel Multiverso, Scott Lang dovrebbe essere in grado di saper fare qualsiasi cosa.

Per Carrie Coon (Callie Spengler in Ghostbusters) la risposta è semplice: "Probabilmente costruirebbe qualcosa, le formiche sono così piene di risorse", ha detto l'attrice a Comicbook.com nel corso di un'intervista promozionale per il quarto capitolo del film sugli Acchiappafantasmi. Lo stesso Ant-Man si è trovato d'accordo con le ipotesi di Coon: "Chiederebbe anche aiuto ad alcuni amici, perché non so se ha quel tipo di capacità - ha detto Paul Rudd - Ma probabile dovrei assoldare delle formiche, perché possono fare tutto".

Potrebbero essere le formiche la chiave anche per affrontare la minaccia più grande che i Ghostbusters hanno incontrato nella loro spaventosa carriera? Parola di Ant-Man!

Ghostbusters: Minaccia Glaciale arriva al cinema il prossimo 11 aprile!

Su SUPER MARIO BROS - IL FILM (BS) è uno dei più venduti di oggi.