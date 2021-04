Ant-Man, gli auguri di Michael Douglas a Paul Rudd: 'Buon compleanno al migliore'

Possibile non voler bene a Paul Rudd? L'attore di Ant-Man è una di quelle persone che ispirano simpatia ancor prima che aprano bocca e, stando a quanto vediamo sui social in queste ore, il sentimento è condiviso da praticamente tutte le star che hanno condiviso con lui il set dei film Marvel.

Oggi, infatti, non è una giornata come tante: il 6 aprile cade il compleanno del nostro Paul, che quest'anno compie quindi i suoi primi 52 anni. Un traguardo importante celebrato giustamente anche dai tanti colleghi dell'attore, tra cui un certo mostro sacro che risponde al nome di Michael Douglas e che, nel suo messaggio d'auguri, non si è risparmiato in fatto di lodi alla sua co-star.

"Buon compleanno a uno dei migliori attori in attività. Aspettiamo di fare squadra ancora una volta quest'estate per Ant-Man 3! Goditi questa giornata, Paul" ha scritto su Instagram l'attore, che recentemente ci ha anche aggiornati sullo stato dei lavori di Ant-Man 3 in vista dell'avvio delle riprese.

A questo punto non possiamo far altro che unirci agli auguri del buon Michael, constatando anche quanto, nonostante il passare del tempo, il nostro Paul abbia sempre l'aspetto e la verve di un ragazzino! A proposito di tempo che passa, intanto, ecco come cambierà Wasp in Ant-Man 3.