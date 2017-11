Ant-Man and The Wasp: Walton Goggins ha finito di girare le sue scene

ha completato le sue scene nei panni del villain in Ant-Man and the Wasp , il cinecomic Marvel Studios in cui interpreterà

Lo sappiamo, i villain non sono mai stati particolarmente apprezzati nelle pellicole MCU, eccezion fatta per il recente Vulture di Michael Keaton in Spider-Man: Homecoming. La Hela di Cate Blanchett in Thor: Ragnarok e l'Ego di Kurt Russell in Guardiani della Galassia Vol.2 hanno ricevuto accoglienza contrastante: ad alcuni sono piaciuti, ad altri meno. Tuttavia, non si può negare che la componente di "malvagità" dei cattivi dei cinefumetti della Casa delle Idee, cinematograficamente parlando, stia lentamente aumentando.

Per ciò che riguarda Walton Goggins, potremo vedere il suo ritratto di Sonny Burch in Ant-Man and The Wasp il prossimo anno, quando finalmente avremo modo di gustarci la seconda pellicola dedicata alle avventure di Scott Lang (Paul Rudd). Di certo la sua esperienza nell'interpretare diversi personaggi malvagi in numerose produzioni lo farà risultare quantomeno credibile, ed è quello che ci auguriamo tutti.

Adesso le riprese dell'attore sono finite e, per celebrare l'avvenuta conclusione dei lavori, il regista, Peyton Reed, ha dato la possibilità al figlio di Walton, Augustus, di costruire il set di una delle ultime scene che doveva girare il padre.

Curiosi di vedere Ant-Man and The Wasp? Ditecelo nei commenti!