Ant-Man And The Wasp: diamo un'occhiata alla villain Ghost in HD!

ha pubblicato la prima foto di Ghost (del costume), che ci mostra più di quanto abbiamo visto finora: un'occhiata piuttosto dettagliata, cioè, guardate pure!

Anche se il trailer di Marvel's Ant-Man e The Wasp ci ha regalato il primo sguardo ufficiale all'antagonista, Ghost, non abbiamo potuto vedere la villain più che di sfuggita. Ora invece, le nuove foto scattate da Atlanta Filming offrono agli spettatori la migliore immagine vista finora della super criminale interpretata da Hannah John-Kamen.

Ecco la caption del post che mostra la foto: "Digital Spy ✔ @digitalspy #AntManandtheWasp rivela il primo sguardo chiaro al costume della villain Ghost"

Sinossi: "Marvel's Ant-Man and the Wasp segue le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Dotati dell'incredibile capacità di restringersi fino alla taglia di una formica, i due dovranno affrontare una nuova minaccia."

Diretto da Peyton Reed, Ant-Man and The Wasp vede Paul Rudd nei panni di Scott Lang, Evangeline Lilly nei panni di Hope Van Dyne, Michael Douglas nei panni di Hank Pym, Michael Peña nel ruolo di Luis, David Dastmalchian nel ruolo di Kurt, Judy Greer nel ruolo di Maggie, Randall Park in quello dell'agente Jimmy Woo, Laurence Fishburne nel ruolo del dott. Bill Foster, Walton Goggins nel ruolo di Sonny Burch, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost e Michelle Pfeiffer nel ruolo di Janet van Dyne.

Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale il 6 luglio 2018 (USA).