Ant-Man and The Wasp: tantissime nuove immagini mostrano i concept art di Black Ant!

Questi concept art che potete vedere in galleria mostrano il look che avrebbe avuto Hank Pym se si fosse trasformato in Black Ant. Ma come, direte voi? Ant-Man and The Wasp arriverà da noi ad agosto, certo, ma è nel 2015 che dobbiamo "spulciare" per vedere dove tutto questo è iniziato...

È infatti in quell'anno che Edgar Wright avrebbe dovuto iniziare i lavori al primo cinecomic sull'uomo formica di Paul Rudd, salvo poi essere sostituito all'ultimo minuto da Peyton Reed. Le immagini che vedere in calce alla notizia sono i concept di come sarebbe apparso il personaggio di Hank Pym (Michael Douglas), qualora i Marvel Studios avessero proseguito con la storyline ideata da Wright.

L'addio del regista al progetto è avvenuto talmente a ridosso dall'inizio della produzione di Ant-Man che i LEGO set di diversi personaggi erano già stati creati (o erano in procinto di esserlo), e dunque è così che siamo venuti a conoscenza dell'idea di portare anche Black Ant nella pellicola. Cosa che poi non è successa.

E quindi, nelle immagini che vi mostriamo qui sotto non solo potete dare uno sguardo a differenti versioni della tuta di Ant-Man, ma anche a quella che sembra proprio l'eventuale "armatura" di Black Ant. Diteci cosa ve ne pare nei commenti, qui sotto!

"Marvel's Ant-Man and the Wasp segue le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Dotati dell'incredibile capacità di restringersi fino alla taglia di una formica, i due dovranno affrontare una nuova minaccia."

Ant-Man and The Wasp arriverà in sala in Italia a partire dal 14 agosto.