Ant-Man and the Wasp supera i 600 milioni e la Marvel tocca quota 4 miliardi al box-office

Di tutti i cinecomics targati Marvel Studios usciti quest'anno al cinema, Ant-Man and the Wasp (uscito lo scorso agosto in Italia) era quello che aveva, sicuramente, meno ambizioni degli altri in termini di box-office.

Eppure, nonostante una tiepida accoglienza in madrepatria, Ant-Man and the Wasp ha fatto il botto nei mercati internazionali, in primis quello cinese dove ha sbancato i botteghini. E proprio al mercato internazionale, il film diretto da Peyton Reed ha superato la soglia dei 600 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. In madrepatria il film ha incassato 214.1 milioni di dollari, il 19% in più rispetto al predecessore uscito nel 2015, mentre nel resto del mondo si è assestato sui 386.7 milioni, di questi 112 provengono proprio dalla Cina.

Grazie a questo super-incasso, ora il Marvel Cinematic Universe è vicinissimo a toccare quota 4 miliardi al botteghino quest'anno (mancano circa 10 milioni per arrivarci). Questo non solo grazie ad Ant-Man and the Wasp ma anche - e soprattutto - ai due film usciti prima: Black Panther (che ha raccolto nel mondo 1.346 miliardi) e Avengers: Infinity War (che nel mondo ha totalizzato ben 2.046 miliardi di dollari).

Ricordiamo che i Marvel Studios hanno in uscita altri tre film per il 2019: l'atteso Captain Marvel a marzo, Avengers 4 a maggio e, infine, Spider-Man: Far Frome Home (distribuito da Sony) a luglio.