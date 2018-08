Ant-Man and the Wasp stava per includere una sequenza con Golia

Nel giorno della sua uscita nei cinema italiani, il regista Peyton Reed ha svelato quale sequenza di Ant-Man and the Wasp è stato tagliato in fase di progettazione, ma che avrebbe fatto la felicità degli appassionati dei fumetti della Marvel.

In Ant-Man and the Wasp, cinecomic targato Marvel Studios, vediamo introdotto il personaggio del Dr. Bill Foster, interpretato da Laurence Fishburne. Nei fumetti originali Foster si sdoppia nel supereroe Golia, ma nel Marvel Cinematic Universe sia Foster che Janet Van Dyne e Hank Pym sono meno 'giovani' delle loro controparti cartacee e questo vuol dire che i loro passati come gli Ant-Man e i Wasp originali, o come Golia, sono solo accennati e niente di più. Ma se per Pym e Janet qualche flash-back, alla fine, siamo riusciti a vederli, di Golia niente... eppure, in una nuova intervista, il regista Peyton Reed ha svelato che abbiamo "rischiato" di vedere un flash-back con Foster nei panni di Golia!

Reed ha svelato che, durante la sequenza in cui parla a Scott Lang del suo passato come Golia, vedevamo un flash-back in cui un giovanissimo Bill Foster si sdoppiava in Golia e diventava gigantesco. La scena è stata tagliata perché, stando a Reed, narrativamente parlando sembrava di troppo, e sebbene avrebbe fatto la felicità degli appassionati dei fumetti della Marvel, avrebbe confuso il pubblico generalista. Reed ha ammesso, però, che in futuro c'è la possibilità di vedere Golia in azione... dunque dita incrociate!